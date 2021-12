La definizione e la soluzione di: Lo sono andare e rimanere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VERBI

Significato/Curiosità : Lo sono andare e rimanere

Episodi di Arcane (sezione Alcuni misteri dovrebbero rimanere irrisolti) prima di andare in soccorso di Vander e raggiunge la posizione da cui è stato sparato ricongiungendosi con Jinx, che aveva appreso del suo ritorno e deciso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con sono; andare; rimanere; sono venti costanti dei tropici; sono sempre in calce; sono riservati alle mandrie; sono in testa al generale; Si abbandonava per andare all assalto; Può mandare a terra; L autista può andare a tutto; Fare un giro, vagare: andare a __; E' come dire rimanere ; Può rimanere dopo una ferita profonda; rimanere ; rimanere o trovarsi; Cerca nelle Definizioni