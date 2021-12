La definizione e la soluzione di: Somma di danaro che lo Stato trattiene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : RITENUTA DIRETTA

Significato/Curiosità : Somma di danaro che lo Stato trattiene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito

somma aspirazione; somma di lunghezze di lati; somma più elevata risarcibile da un assicurazione; Mazzetta, bustarella, somma data per corrompere; Furto di pubblico danaro ; II... capitale dello stato egiziano; Lo stato europeo con Sofìa; Uno stato europeo con tante isole; Lo stato delle Canarie; Si trattiene per paura; Forcella che trattiene il remo durante la voga; Monosillabo che trattiene ; trattiene dall'azione, frena il titubante; Un titolo fuori dagli schemi; Il più antico dei titolo nobiliari inglesi; titolo per reginette di bellezza; titolo per preti; Sigla di un imposta ; Situazione imposta e insopportabile; Un'imposta regionale; imposta finita nell'IRAP; quando si rompe, si ingessa; Irrita quando punge; Opprime quando assale; Canta quando la formica lavora; Simile, analogo, corrisponde nte; Bocciare... la corrisponde nza ricevuta; corrisponde all'oriente; Si trovano in corrisponde nza dei reni; Studia il reddito nazionale, i consumi ecc; reddito di beni immobili; Così è anche detta una fonte di reddito ; La parte di reddito di uno Stato che sfugge al controllo fiscale;