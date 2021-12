La definizione e la soluzione di: Si snoda per le vie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORTEO

Significato/Curiosità : Si snoda per le vie

Il silenzio dell'onda Carofiglio e pubblicato da Rizzoli editore nel 2011. La storia non si snoda nelle consuete vie baresi dell'autore, ma affronta il paesaggio romano, citandone ...

