La definizione e la soluzione di: Si fa sentire più in estate che in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SETE

Significato/Curiosità : Si fa sentire piu in estate che in inverno

Clima italiano (categoria Clima in Italia) Qui si hanno due massimi pluviometrici, uno in primavera e uno in autunno, e due minimi, uno in inverno (di solito in gennaio) e uno in estate (luglio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con sentire; estate; inverno; È lì che il cuore si fa sentire ; Così sono le auto che fanno sentire i loro cavalli; Visitandolo è possibile sentire molti versi; Quando lavora in chiesa... si fa sentire da tutti; Fa piacere goderselo d estate ; L estate parigina; Lestate ... a London; A Palermo, d estate , c è quello di Verdura; Serve di più in inverno ; Consentono di coltivare fiori anche d inverno ; In inverno ce ne sono due; È solare in inverno ; Cerca nelle Definizioni