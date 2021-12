La definizione e la soluzione di: Segnala la presenza... del pescecane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PINNA

Significato/Curiosità : Segnala la presenza... del pescecane

Selachimorpha (reindirizzamento da pescecane) della scogliera del pescecane (She Gods of Shark Reef) (1958) Il vecchio e il mare (The Old Man and the Sea) (1958) Ti-Koyo e il suo pescecane (1962) Tra squali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con segnala; presenza; pescecane; Galleggia e segnala ; Viene segnala to da cartelli triangolari; Si segnala con un drappo bianco; segnala no a fior d'acqua; La presenza nella realtà; A volte si fa... di presenza ; presenza di tratti somatici maschili in una donna; Attesta la presenza o meno di condanne: fedina __; Un enorme pescecane ; pescecane ... in carne ed ossa; Quel che affiora d un pescecane ; pescecane ; Cerca nelle Definizioni