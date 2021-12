La definizione e la soluzione di: Scorre in sottili solchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUNTINA

Significato/Curiosità : Scorre in sottili solchi

Aracnoide (anatomia) leptomeninge. Il sottile strato aracnoide è attaccato all'interno della dura madre e avvolge sia il cervello che il midollo spinale. Non segue i solchi cerebrali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con scorre; sottili; solchi; Fanno scorre re la tenda; scorre nei pressi di Modena; scorre nel Parmense; Uno speculatore da scorre rie in Borsa; Lo è la carne con sottili venature di grasso; Sono sottili ed eleganti bottiglie per vini; Padella adatta per preparare sottili ssime frittatine; sottili fili d acqua; Lasciano lunghi solchi ; La tecnica che consiste nel riempire di colore i solchi eseguiti col bulino; solchi spumosi; Lascia profondi solchi ;