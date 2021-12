La definizione e la soluzione di: Scaricatore di porto ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMALLO

Significato/Curiosità : Scaricatore di porto ligure

Camallo (categoria porto di Genova) termine genovese di origine araba, è lo Scaricatore o facchino che operava sulle navi nel porto di Genova. Nonostante l'evoluzione del porto, dei mezzi operativi ...

