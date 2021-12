La definizione e la soluzione di: Rubare... in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BA

Significato/Curiosità : Rubare... in centro

Episodi de L'ispettore Coliandro (seconda stagione) (sezione Mai rubare a casa dei ladri) inseguimento notturno nelle vie di Bologna, uno sbadato Coliandro riesce a farsi rubare la pistola da una giovane ragazza.

