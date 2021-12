La definizione e la soluzione di: Rivestire di satin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FODERARE

Significato/Curiosità : Rivestire di satin

Glossario di cucito quello di ordito si creano delle costine ondulate orizzontali. Crêpe satin tessuto morbido, rasato, lucido sul diritto e opaco sul rovescio. Crêpe di lana ...

Altre definizioni con rivestire; satin; In lizza per rivestire una posizione prestigiosa; rivestire con l'intonaco; rivestire la pillola; Si usa per rivestire padelle; Cerca nelle Definizioni