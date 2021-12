La definizione e la soluzione di: Si ritira per deliberare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CORTE

Significato/Curiosità : Si ritira per deliberare

Forum (programma televisivo) diretto dal giudice. Alla conclusione dell'udienza, il giudice si ritira per deliberare e la conduttrice intervista il pubblico e legge i commenti inviati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

