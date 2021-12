La definizione e la soluzione di: Rischiarare con la propria luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IRRADIARE

Significato/Curiosità : Rischiarare con la propria luce

Cristogramma Signore a preparargli la via", loda la misericordia di Dio per la quale "verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per Rischiarare quelli che stanno nelle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con rischiarare; propria; luce; Lo si accende per rischiarare ; Un gesto poco appropria to; Chi combatte per la propria nazione; Appropria ti e congrui, come certi momenti; L imperatore che fissò la propria sede a Milano; Si fa intercettando la luce ; La viva luce d una stella; La viva luce d una stella; In un imbarcazione ha luce rossa a sinistra e verde a destra; Cerca nelle Definizioni