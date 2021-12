La definizione e la soluzione di: Ridurre all obbedienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SOTTOMETTERE

Significato/Curiosità : Ridurre all obbedienza

Nada (Carmen Laforet) tagliente come un inquisitore della Controriforma, si incarica di Ridurre Andrea all'obbedienza, mentre nella famiglia si intrecciano oscure relazioni adulterine ...

Altre definizioni con ridurre; obbedienza; ridurre in poltiglia; Macchina per ridurre il metallo in lastre; ridurre a brandelli; Dichiarazione mirante a ridurre l'importanza di una notizia già data; Principio di obbedienza ; Piccola disobbedienza maliziosa; Ridurre all'obbedienza ;