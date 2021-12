La definizione e la soluzione di: Rendono attivo l ottico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AV

Significato/Curiosità : Rendono attivo l ottico

Laser mezzo attivo; una cavità ottica, o risonatore ottico, ossia una trappola per la luce. Nel laser si sfrutta il mezzo attivo, il quale possiede la capacità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

