La definizione e la soluzione di: Regolano giochi e tabacchi in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : MONOPOLI DI STATO

Significato/Curiosità : Regolano giochi e tabacchi in Italia

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (categoria Ministero dell'economia e delle finanze) Superstar, Win for Life); tabacchi lavorati. L'organismo operante presso l'AAMS è il Comitato generale per i giochi che, in accordo con quanto previsto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con regolano; giochi; tabacchi; italia; Le loro luci regolano il traffico agli incroci; regolano la circolazione; regolano il regolamento; E Super nei videogiochi ; Noto marchio di giocattoli e giochi da tavolo; Gli venivano dedicati i giochi Istmici; È Super nei videogiochi ; C è quello dei tabacchi ; Si citano con i tabacchi ; Nato a Roma il 22 ottobre 1984, l attore italia no è un astro nascente del nostro cinema; Bruno... vive in italia ; Il Tognazzi della commedia all italia na; Il Tognazzi della commedia all italia na; Cerca nelle Definizioni