La definizione e la soluzione di: Quella del sombrero è molto grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TESA

Significato/Curiosità : Quella del sombrero e molto grande

Speedy Gonzales velocità nel correre e il suo stereotipato accento messicano. Solitamente indossa un grosso sombrero giallo, una camicia bianca e pantaloni dello stesso ...

