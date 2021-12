La definizione e la soluzione di: Quel di ferro... non cuce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FIL

Significato/Curiosità : Quel di ferro... non cuce

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Il bel tacer non fu mai scritto) qualcuno di essere un bugiardo o un traditore. Si riferisce alla lingua bifida dei serpenti considerati animali infidi. Lingua che taglia e cuce Riferito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con quel; ferro; cuce; quel lo della strada compie un grave reato; È noto quel lo di Dorian Gray; Nei monolocali è previsto quel lo di cottura; quel lo africano ha due comi; Pigmento contenente ferro che trasporta l ossigeno nel sangue; Cesare Mori era noto come quello di ferro ; La strada detta anche ferro via; C è quello ferro viario e quello funebre; Fa avanzare la stoffa sotto l ago che cuce ; cuce giacche e pantaloni; Prima taglia e poi cuce ; Si cuce sulla suola; Cerca nelle Definizioni