La definizione e la soluzione di: Si può tirare anche a mano libera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIGA

Significato/Curiosità : Si puo tirare anche a mano libera

Pallacanestro (categoria Collegamento interprogetto a Wikibooks presente ma assente su Wikidata) palleggiare, tirare o passare il pallone, sempre. Il palleggio va fatto con una sola mano, si può palleggiare anche alternando le mani e si attua spingendo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con tirare; anche; mano; libera; Deve tirare bene; Si usano per tirare su i pesci; tirare fuori vecchi rancori; Si prende prima di tirare ; Restano tutti, anche a dii se li toglie; C è anche l arcaica; Nella storia ce n è anche una volgare; E piccola anche se è adulta; Foglioline che formano il calice del fiore; Nella mano c è quella... dell amore; Dirige le mano vre delle vele; Amano il dolce far niente; Si libera con la fissione; In generale, un farmaco che libera dalle feci; Negli sport, libera rsi da una copertura; Veleno utile a libera rsi di insetti e roditori; Cerca nelle Definizioni