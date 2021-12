La definizione e la soluzione di: Un prefisso come arci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IPER

Significato/Curiosità : Un prefisso come arci

Prefissi e prefissoidi della lingua italiana (spesso sono più lunghi dei prefissi), la derivazione, di solito, è latina o greca. Suffissi della lingua italiana prefisso Derivazione (linguistica) Composizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con prefisso; come; arci; Un prefisso per eccesso; prefisso per "Terra"; Il prefisso di chi rispetta l ambiente; prefisso che vale piccolo; Marinai come Drake; come certi peccati; Capo... come Al Capone; Pura come Susanna; La crespella di mais farci ta alla messicana; Risarci re i danni; La maggiore isola dell arci pelago Toscano; George Lakoff intimava di non pensarci ... invano;