La definizione e la soluzione di: Un posto di lavoro che si raggiunge scendendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MINIERA

Significato/Curiosità : Un posto di lavoro che si raggiunge scendendo

Flessibilità lavorativa (reindirizzamento da Flessibilità (lavoro)) del lavoro la flessibilità lavorativa è un concetto teorico in base al quale un lavoratore non rimane costantemente al proprio posto di contratto di lavoro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

