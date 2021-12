La definizione e la soluzione di: Il più alto strumento a corde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARPA

Significato/Curiosità : Il piu alto strumento a corde

Viola (strumento musicale) violino, giungendo a maturazione non più tardi del 1535. Lo strumento è simile al violino, ma più grande di circa il 15-20% e, a differenza di quest'ultimo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con alto; strumento; corde; Assalto di cavalleria; È alto al largo; Si abbandonava per andare all assalto ; L ultimo è il più alto ; strumento a fiato tascabile; strumento da ostetrici; Uno strumento usato per fare assaggi del terreno; Antico strumento nautico simile al sestante; Un sistema di corde per l attraversamento di gole; Strumento musicale a corde simile alla lira; Hanno le corde colorate | Venerdì 26 novembre 2021; Coerente, concorde | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni