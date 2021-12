La definizione e la soluzione di: Vi si parla il ladino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRIULI

Significato/Curiosità : Vi si parla il ladino

Dialetto noneso (reindirizzamento da ladino Noneso) Anauni. Secondo alcuni linguisti, esso è una variante del ladino dolomitico; altri sostengono che il noneso non sia altro che l'adattamento temporale linguistico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

