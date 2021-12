La definizione e la soluzione di: Ospitano i ragazzi nelle località climatiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLONIE

Significato/Curiosità : Ospitano i ragazzi nelle localita climatiche

Formello colture di cereali, mentre molto del paesaggio comprende fossi e boschi che Ospitano numerose specie animali, anche rare. Sono ampiamente presenti alcuni rapaci ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

