La definizione e la soluzione di: Operaio che interviene dopo un guasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RIPARATORE

Significato/Curiosità : Operaio che interviene dopo un guasto

Affidabilità (sezione guasto) ipotizza che il tempo del primo guasto e (il tempo di attesa) dei successivi seguano una distribuzione esponenziale negativa, e che il numero di guasti (tasso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con operaio; interviene; dopo; guasto; L operaio disegnato da Altan; operaio da gambe di legno; operaio non qualificato nell'edilizia; operaio che lavora nei greti dei fiumi; interviene nella trasmissione dei caratteri ereditari; interviene tra due litiganti; interviene con gli arnesi; interviene con i dovuti arnesi; Si disputa dopo le eliminatorie; Siede dopo la prima; dopo qualche tempo che è in acqua si ritira; Si uccise dopo l abbandono di Enea; guasto come un dente; guasto al motore; Il guasto che si ripara in un bacino; Un guasto al motore; Cerca nelle Definizioni