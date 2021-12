La definizione e la soluzione di: Natanti a due scafi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CATAMARANI

Significato/Curiosità : Natanti a due scafi

Catamarano una imbarcazione appartenente alla categoria dei multiscafo, formato da due scafi collegati da una struttura di collegamento chiamata ponte. I catamarani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

