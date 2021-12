La definizione e la soluzione di: La si mette in pace rassegnandosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANIMA

Significato/Curiosità : La si mette in pace rassegnandosi

Giacomo Leopardi (sezione La morte) Karl Vossler, si adoperò costantemente per ricomporle, non rassegnandosi mai allo scetticismo, convinto che la vera filosofia dovesse in ogni caso mantenere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con mette; pace; rassegnandosi; Lo skipper ce la mette tutta per vincerla; Le... parole che l oratore promette ; Le... parole che l oratore promette ; La trasmette la mosca tse tse; Comune rapace ; Ha il significato di “pace ” nella lingua araba; Un uccello rapace ; Il favoloso rettile capace di uccidere con lo sguardo; Si dice rassegnandosi ; Cerca nelle Definizioni