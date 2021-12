La definizione e la soluzione di: Metallo usato in lega per mondi e monete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosità : Metallo usato in lega per mondi e monete

Medioevo (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) locali. Dopo il 1160 invece il Metallo tornò sul mercato, e le monete furono usate per i piccoli pagamenti nelle città e nelle campagne più commercializzate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

