La definizione e la soluzione di: Mentalmente ottuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EBETE

Significato/Curiosità : Mentalmente ottuso

Il primo amore non si scorda mai (film) alla fine delle scuole medie. Lui, di famiglia benestante e con un padre ottuso ed autoritario, è lontano anni luce dal capire le attenzioni di lei, più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con mentalmente; ottuso; mentalmente lucido e vigile; mentalmente presente a se stessa; mentalmente ottuse; Progettare mentalmente ; ottuso , scervellato; Imbecille, ottuso ; Fa difetto all'ottuso ; Non è facile per l'ottuso ; Cerca nelle Definizioni