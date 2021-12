La definizione e la soluzione di: Il James protagonista di Operazione Cicero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MASON

Significato/Curiosità : Il James protagonista di Operazione Cicero

Operazione Cicero Operazione Cicero (Five Fingers) è un film del 1952 diretto da Joseph L. Mankiewicz, basato su una storia veramente accaduta e romanzata da L. C. Moyzisch ...

Altre definizioni con james; protagonista; operazione; cicero; james Bond ha quella di uccidere; Un libro di james Fenimore Cooper: L ultimo dei __; Celebre romanzo di james Joyce; Film di james Cameron; Louis, protagonista di Tre uomini in fuga; protagonista della corrida; L Erminio coprotagonista di Totò in Totò sexy; Lo Stefano protagonista di Veloce come il vento; Un operazione ; Inizio... di operazione ; operazione che consiste nel ricoprire i metalli di uno strato lucido; Un operazione di titoli; Le pronunciò cicero ne; La bocca cicero niana; Fu accusato da cicero ne; La... camicia di cicero ne; Cerca nelle Definizioni