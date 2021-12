La definizione e la soluzione di: L intervento chirurgico che... cambia connotati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PLASTICA FACCIALE

Significato/Curiosità : L intervento chirurgico che... cambia connotati

Mostro di Firenze morì nel 1995 per una crisi cardiaca sopravvenuta a seguito di un intervento chirurgico, mentre risiedeva in uno ospizio per ex detenuti a Ronco all'Adige ...

Altre definizioni con intervento; chirurgico; cambia; connotati; Lo è un intervento risolutivo nella controversia; L'effetto sull'ambiente di un intervento antropico; Il paziente dopo l'intervento chirurgico; Sottoposte a intervento chirurgico; Il paziente dopo l'intervento chirurgico ; Sottoposte a intervento chirurgico ; Sistema post chirurgico per il deflusso di fluidi; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico ; L utile del cambia valute; Permutare, scambia re; cambia no oli in molti; cambia no gli amori in altri; Ha gli stessi connotati d un altro; Viene costituito dai connotati di una persona; Edifici connotati da piani a ballatoio: case di __; Relativi al viso e ai suoi connotati ; Cerca nelle Definizioni