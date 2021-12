La definizione e la soluzione di: Indossa la divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOLDATO

Significato/Curiosità : Indossa la divisa

Football Club Internazionale Milano Serie A, istituita nella stagione 1929-30. Fin dalla fondazione, Indossa una divisa a strisce verticali nerazzurre, a parte una breve parentesi nel 1928 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con indossa; divisa; Il ragno la tesse... ma non lindossa ; Le donne F indossa no sulla camicia da notte; Si indossa per una cerimonia specialissima; S indossa in officina; Accompagna, in divisa , per sicurezza; La divisa che si confonde con la vegetazione; Città divisa da un muro fino al 1989; La divisa di allenamento... per cinture nere; Cerca nelle Definizioni