Soluzione 9 lettere : SCORRERIA

Significato/Curiosità : Incursione in campo nemico

Dolone veloce di piedi, il che, da un lato, lo rende adatto a una rapida Incursione nel campo nemico, ma, dall'altro, sembra insinuare anche una certa propensione ...

