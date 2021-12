La definizione e la soluzione di: L idrocarburo antidetonante nella benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTANO

Significato/Curiosità : L idrocarburo antidetonante nella benzina

benzina Il RON è un indice rappresentativo del potere antidetonante della benzina; più è elevato e più la benzina in camera di combustione del motore brucia senza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

idrocarburo alifatico; idrocarburo terpenico; Un idrocarburo come l etilene; Un idrocarburo saturo; Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti; Vive nella stalla; nella storia ce n è anche una volgare; Nicolas nella pellicola "The Family Man"; Vino rosato prodotto nella zona del lago di Garda; Tasse sulla benzina ; La benzina senza piombo ne ha generalmente 95; Carburante per auto alternativo alla benzina ; La benzina che si fa da soli: self __ ing;