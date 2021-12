La definizione e la soluzione di: Un grande periodo dell arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RINASCIMENTO

Significato/Curiosità : Un grande periodo dell arte

arte egizia caratterizzata da alcune fasi di grande sviluppo intervallate da periodi oscuri. Cronologicamente l'arte dinastica si divide in: periodo Protodinastico o Tinita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

