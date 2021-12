La definizione e la soluzione di: Il Giuseppe che fu precettore in casa Serbelloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARINI

Significato/Curiosità : Il Giuseppe che fu precettore in casa Serbelloni

Giuseppe Parini al servizio del duca Gabrio Serbelloni come precettore del figlio Gian Galeazzo. L'incarico presso il giovane Serbelloni occuperà Parini fino al 1760 ...

