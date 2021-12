La definizione e la soluzione di: Frutto tondeggiante che può essere renetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MELA

Significato/Curiosità : frutto tondeggiante che puo essere renetta

Altre definizioni con frutto; tondeggiante; essere; renetta; Il frutto dell ippocastano; Il frutto degli agrumi; frutto tropicale giallognolo; Il frutto per l orzata; Primati dalla grossa testa tondeggiante ; La sporgenza tondeggiante d'un osso; Un piccolo frutto tondeggiante ; Pancia tondeggiante ; Non sanno mai essere seri; essere preparati al peggio; Pronto per essere spiccato dal ramo; Può essere svasata o a tubo; L Hans Christian autore de La sirenetta ; Può essere renetta ; La sirenetta di Casa Disney; La sirenetta disneyana; Cerca nelle Definizioni