Soluzione 7 lettere : DATTERI

Significato/Curiosità : Frutti nelle oasi

In geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto, che di ...

