Soluzione 6 lettere : AGRUMI

Significato/Curiosità : Frutti come il bergamotto

Citrus × bergamia (reindirizzamento da bergamotto) di bergamotto. verde cinerino, usato intero per alcuni liquori e per ottenere un'essenza che viene denominata Neroli o Nero di bergamotto. I Frutti non ...

