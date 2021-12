La definizione e la soluzione di: Forma d affitto con possibilità di riscatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEASING

Significato/Curiosità : Forma d affitto con possibilita di riscatto

Modello 730 (sezione Quadro D - Altri redditi) apposito verbale di assegnazione; gli assegnatari di alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parti di Enti (es. IACP, ex INCIS). Il quadro C del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

