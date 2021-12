La definizione e la soluzione di: Se è fermo è inutile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OROLOGIO

Significato/Curiosità : Se e fermo e inutile

Anton Pavlovic Cechov (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) un'iniezione e volle procurarsi dell'ossigeno, ma lo scrittore lo fermò: «È inutile». Allora fu ordinato champagne. «È tanto che non bevo champagne»: bevve e si ...

