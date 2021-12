La definizione e la soluzione di: Fare opposizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RESISTERE

Significato/Curiosità : Fare opposizione

opposizione di terzo tipologie distinte: opposizione di terzo ordinaria opposizione di terzo revocatoria Tale istituto consente al terzo di proporre opposizione contro la sentenza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

