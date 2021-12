La definizione e la soluzione di: Fantoccio manovrato dal basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BURATTINO

Significato/Curiosità : Fantoccio manovrato dal basso

Potenze dell'Asse (sezione Governi manovrati dal Giappone) capitale tedesca il 27 settembre 1940. Ovviamente, tutti gli stati Fantoccio manovrati dall'impero nipponico seguiranno il suo esempio e si uniranno al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con fantoccio; manovrato; basso; Un fantoccio di Mascagni; Un fantoccio dell Iris; fantoccio ; Il fantoccio della quintana; Guidato, manovrato ; Le muove il manovrato re; Veicolo con il manovrato re; I comandi azionati dal manovrato re; Le hanno il basso tto e l alano; Un cantante tra il tenore e il basso ; Situata in basso ; Conduce in alto o in basso ; Cerca nelle Definizioni