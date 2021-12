La definizione e la soluzione di: Era un tessuto di fibra poliestere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERITAL

Significato/Curiosità : Era un tessuto di fibra poliestere

Poliesteri fili di poliestere comprendono un'elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità e una minima ripresa di umidità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con tessuto; fibra; poliestere; Una grande superficie di tessuto plastificato; Striscia di tessuto a strappo; Un tessuto simile al velluto; Un tessuto di seta; Una calda fibra artificiale; Una fibra derivata dalla cellulosa; fibra di origine animale usata per fili chirurgici; fibra tessile artificiale; Era una fibra tessile poliestere ; Lo è un tessuto come il poliestere o l'acrilico; Rivestimento sintetico in poliestere e poliuretano; Cerca nelle Definizioni