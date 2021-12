La definizione e la soluzione di: Era adorato dai vichinghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : THOR

Significato/Curiosità : Era adorato dai vichinghi

Norreni (sezione Epoca vichinga) depredati dai razziatori vichinghi nei secoli VIII e IX, che recitava: «Dio ci salvi dal furore normanno». La Cronaca anglosassone distingue tra i vichinghi norvegesi ...

