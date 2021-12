La definizione e la soluzione di: Duro... come la tibia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSSEO

Significato/Curiosità : Duro... come la tibia

Luca Saudati 2 gol si infortuna, dopo un duro scontro con il portiere della Lazio, Angelo Peruzzi, che gli costerà la rottura di tibia e perone. Nel 2003-2004 gioca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con duro; come; tibia; Resistere, tenere duro : __ i denti; Cosi è il palmo delle mani di chi lavora duro ; È duro per i principianti; In senso figurato e non, un duro colpo; È come ciascuno; come il latte... su cui non si deve piangere; Frutti come il bergamotto; Un prefisso come arci; Con la tibia forma l articolazione del ginocchio; Si accoppia con la tibia ; Osso della tibia ; Duri... come la tibia ;