La definizione e la soluzione di: Dopo qualche tempo che è in acqua si ritira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RETE

Significato/Curiosità : Dopo qualche tempo che e in acqua si ritira

Ritiro dei ghiacciai dal 1850 e oceani, sulla disponibilità di acqua dolce per l'irrigazione e per uso domestico, su animali e piante che dipendono dalla fusione del ghiacciaio e non ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con dopo; qualche; tempo; acqua; ritira; Si uccise dopo l abbandono di Enea; Oggi dopo il tramonto; dopo la prima in più; Cade sempre due giorni dopo la Pasqua; Un gioco con le schedine di qualche anno fa; qualche ... in inglese; Dopo quella vincita al Lotto si è tolto qualche sfizio; Carente in qualche materia; I tempo rali... coniugali; Il celebre scrittore di Alla ricerca del tempo perduto; Accaduti poco tempo fa; La Salonicco d un tempo ; È un componente dell acqua ; Così è l acqua per la pasta; _ blu: una diffusa acqua minerale; Pianta acqua tica; Boxeur ormai ritira tosi; Si dice di una vita ritira ta... da frate; Rocky __: il solo peso massimo a ritira rsi imbattuto; Tiberio, ritira tosi a Capri, gli lasciò pieni poteri; Cerca nelle Definizioni