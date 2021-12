La definizione e la soluzione di: Si disputa dopo le eliminatorie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FINALE

Significato/Curiosità : Si disputa dopo le eliminatorie

Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2022 partecipa comunque alle eliminatorie poiché valide anche per l'accesso all'edizione 2023 della Coppa d'Asia. Tale circostanza si è già verificata in passato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con disputa; dopo; eliminatorie; Longchamp si disputa quello de Triomphe; Si disputa no ogni quattro anni; Vi si disputa una 24 Ore automobilistica; Le disputa no gli atleti; Operaio che interviene dopo un guasto; Siede dopo la prima; dopo qualche tempo che è in acqua si ritira; Si uccise dopo l abbandono di Enea; Prevede eliminatorie e una finale; Gare con eliminatorie ; Cerca nelle Definizioni