Soluzione 7 lettere : TATUARE

Significato/Curiosità : Disegnare... sul corpo

Altre definizioni con disegnare; corpo; Spruzzare disegnare una bozza; Si usa per disegnare in bianco e nero; disegnare sulla pelle; Lo strumento per disegnare i cerchi; La Compagnia incorpo rata da Allianz; Filamenti che formano il corpo del fungo; L anomalo turgore di una parte del corpo ; Il corpo di guardia che si occupa della natura; Cerca nelle Definizioni