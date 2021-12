La definizione e la soluzione di: Decantare i meriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VANTARE

Significato/Curiosità : Decantare i meriti

Filippo Tommaso Marinetti d'ottimismo" o di Decantare il Futurismo di Ludovico Ariosto. Nel frattempo il futurismo si è trasformato da movimento di rottura in scuola poetica, con i suoi congressi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

