La definizione e la soluzione di: Costituito da elementi da loro affini.

Soluzione 8 lettere : OMOGENEO

Significato/Curiosità : Costituito da elementi da loro affini

Elemento chimico se è costituita da atomi di elementi differenti viene detta "composto chimico". Spesso le sostanze semplici vengono impropriamente dette "elementi". Aristotele ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

