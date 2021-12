La definizione e la soluzione di: Le consonanti nel cubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CB

Significato/Curiosità : Le consonanti nel cubo

Dialetto romanesco (sezione La terminologia "sconcia" nel vernacolo romanesco) importanti, per le quali si rimanda allo specifico articolo. Molto frequente è sia il raddoppiamento che lo scempiamento di consonanti dell'italiano standard ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

